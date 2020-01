Ein Vermisster nach Unglück auf Insel Sumatra

Neun Tote bei Einsturz einer Fußgängerbrücke in Indonesien

Bengkulu (AFP) - Beim Einsturz einer Fußgängerbrücke in Indonesien sind neun Menschen ums Leben gekommen. Ein Mensch werde noch vermisst, teilten die Behörden am Montag mit. Das Unglück habe sich am Sonntag in der Stadt Kaur auf der Insel Sumatra ereignet. Etwa 30 Passanten, die meisten von ihnen Jugendliche, befanden sich demnach auf der neu errichteten Brücke, als diese plötzlich einstürzte.

Suche nach Überlebenden nach Brückeneinsturz © AFP

Einige der Passanten fielen ins Wasser, während sich andere an der Brüstung festhalten konnten. Die Todesopfer seien von der Strömung mitgerissen worden und ertrunken, erklärte der Katastrophenschutz. Die Brücke sei offenbar wegen Überlastung kollabiert.

Kaur liegt in der Provinz Bengkulu, die derzeit wie andere Landesteile von schweren Überschwemmungen heimgesucht wird. In der Hauptstadtregion Jakarta waren bei Unwettern Anfang Januar 67 Menschen gestorben.