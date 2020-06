34-Jähriger erleidet schwere Verbrennungen - Unglücksursache unklar

Neun Verletzte bei Explosion mit anschließendem Brand in Hannoveraner Wohnhaus

Hannover (AFP) - Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Hannover sind neun Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam es am Mittwochabend in einer Wohnung zu einer Explosion, aus der sich ein Brand entwickelte. Ein 34-Jähriger erlitt lebensgefährliche Verbrennungen, weitere acht Menschen wurden ebenfalls verletzt, etwa durch Rauchvergiftungen.

Rdettungswagen © AFP

Wie die Beamten am Donnerstag in der niedersächsischen Hauptstadt mitteilten, befanden sich unter den weiteren Verletzten auch zwei Kleinkinder. Der 34-Jährige hielt sich in der von der Explosion betroffenen Wohnung auf. Die Unglücksursache war unklar, Hinweise auf eine absichtlich herbeigeführte Explosion gab es aber nicht. Der Schaden wurde auf mehr als eine Million Euro geschätzt.