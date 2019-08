Rakete auf "sehr niedriger" Höhe explodiert und in Menschenmenge gelandet

Neun Verletzte bei Feuerwerk im südfranzösischen Collioure

Toulouse (AFP) - Im südfranzösischen Collioure nahe der spanischen Grenze sind am Freitagabend neun Menschen bei einem Feuerwerk verletzt worden. Eine Rakete sei auf "sehr niedriger" Höhe explodiert, teilten die Einsatzkräfte am Samstag mit. Teile der Feuerwerks-Rakete seien in einer Menschenmenge gelandet. Drei der Verletzten hätten in einem Krankenhaus behandelt werden müssen.

Feuerwerk in der Bucht von Collioure im Sommer 2018 © AFP

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Feuerwerksrakete von einem Schiff vor dem Hafen von Collioure im Rahmen einer pyrotechnischen Show abgefeuert worden. Einsatzkräfte hätten nach dem Vorfall sofort eingegriffen und zunächst 13 Personen in der Rettungsstation vor Ort betreut. Nach Angaben der Behörden konnten zwei Verletzte das Krankenhaus wieder verlassen, ein drittes Opfer habe einen Schulterbruch erlitten und müsse operiert werden.

Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Rund 80.000 Menschen bestaunten nach Angaben der Präfektur am späten Freitagabend in der Haupt-Urlaubssaison das Feuerwerk in dem malerischen Mittelmeerort.