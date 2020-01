Ursache unklar - Rettungshubschrauber muss umkehren

Neunjährige in Nordrhein-Westfalen bei Sturz aus Skilift schwer verletzt

Meschede (AFP) - Ein neunjähriges Mädchen ist in Nordrhein-Westfalen bei einem Sturz aus einem Skilift schwer verletzt worden. Das Kind fiel am Sonntagnachmittag aus ungeklärter Ursache aus einer Gondel in Winterberg, wie die Polizei in Meschede mitteilte. Der Vater, der ebenfalls im Lift saß, konnte den Sturz nicht mehr verhindern.

Blaulicht der Polizei © AFP

Die Ermittler gingen von einem Unfall aus. Aufgrund der Wetterverhältnisse musste ein angeforderter Rettungshubschrauber umkehren. Das Mädchen wurde mit einem Rettungswagen in eine Spezialklinik gefahren.