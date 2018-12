Junge überzeugt Gemeinderat - Verbot gekippt

Neunjähriger erstreitet Erlaubnis für Schneeballschlacht in US-Kleinstadt

Los Angeles (AFP) - Fast hundert Jahre lang war das Werfen von Schneebällen in der Kleinstadt Severance im US-Bundesstaat Colorado strikt verboten. Ein neunjähriger Junge hat es jetzt geschafft, das Verbot zu kippen - indem er den Gemeinderat vom Kinderrecht auf die Schneeballschlacht überzeugte.

Schneebälle werden von Kindern weltweit gerne geworfen © AFP

Die Kinder von Severance müssten die "gleiche Gelegenheit" zum Werfen von Schneebällen bekommen wie ihre Altersgenossen anderswo, argumentierte Dane Best laut Berichten örtlicher Medien am Montag vor dem Gemeinderat. Nachdem das Gremium seinen Argumenten folgte und das Verbot formal aufhob, durfte Dane zur Belohnung sogleich mit seinem vierjährigen Bruder Dax die ersten legalen Schneebälle in der Geschichte von Severance werfen.

Das Verbot hatte gegolten, seitdem Severance im Jahr 1920 zu einer eigenständigen Gemeinde geworden war. Es war Teil einer allgemeinen Verordnung, wonach alle Arten von Wurfgeschossen nicht auf Menschen oder den Besitz anderer Menschen geschleudert werden dürfen.

Auf seinen dreiminütigen Vortrag vor dem Gemeinderat hatte sich Dane den Berichten zufolge seit November gründlich vorbereitet. "Kinder wollen Schneeballkämpfe haben, ohne das Gesetz zu brechen", sagte er. "Kinder wollen eine Stimme in dieser Stadt."

Dane argumentierte auch, dass Schneeballschlachten eine wichtige Kinderaktivität an der frischen Luft seien. Die Kinder von heute müssten mehr draußen spielen, sagte er. Der Neunjährige verwies auf wissenschaftliche Studien, wonach der Mangel von Aktivitäten im Freien zu Übergewicht, Hyperaktivität, Angstneurosen und Depressionen führen könne.

Dane sicherte im Übrigen zu, er wolle darauf achten, mit seinen Schneebällen keine Fensterscheiben einzuwerfen. Die zwei ersten legalen Schneebälle von Severance bekamen Dane und sein kleiner Bruder dann nach der Gemeinderatssitzung vom Bürgermeister persönlich ausgehändigt.

Seine Ankündigung, er werde den ersten genehmigten Schneeball der Stadtgeschichte auf seinen Bruder werfen, machte Dane aber nicht wahr. Er warf den Schneeball vor dem Rathaus einfach geradeaus, ohne auf jemanden zu zielen.