Polizei nimmt Geschwister und Mutter im Elsass fest

Neunjähriger offenbar wegen fehlender Hausaufgaben erschlagen

Mülhausen (AFP) - Ein Neunjähriger ist im Elsass offenbar von Familienangehörigen erschlagen worden, weil er seine Hausaufgaben nicht machen wollte. Die Mutter, die 20 Jahre alte Schwester, der 19 Jahre alte Bruder und dessen schwangere Freundin wurden festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft in Mülhausen am Mittwochabend mitteilte.

Drei Verwandte wurden festgenommen © AFP

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatten die Geschwister des Jungen im September einen Krankenwagen gerufen, während die Mutter nicht zu Hause war. Sanitäter konnten das Kind jedoch nicht wiederbeleben.

Einem Rechtsmediziner fielen Spuren von Misshandlung an der Leiche des Kindes auf und er ordnete eine Autopsie an. Diese ergab, dass der Junge an den Folgen schwerer Schläge gestorben war. Den Ermittlungen zufolge war der Neunjährige verprügelt worden, weil er seine Hausaufgaben nicht machen wollte.

Die Mutter, die sich am fraglichen Tag in Paris aufhielt, soll die Prügel für ihren Sohn gebilligt haben, wie der Regionalsender France Bleu berichtet. Die Ermittler wollen nun herausfinden, welche Rolle die Familienmitglieder bei der tödlichen Tat spielten.