Hund fällt Kind beim Spielen in Hofeinfahrt an

Neunjähriges Mädchen in Rheinland-Pfalz durch Hundebisse schwer verletzt

Diez (AFP) - Ein Hund hat in Rheinland-Pfalz ein neunjähriges Mädchen angefallen und dem Kind schwere Gesichtsverletzungen zugefügt. Vor dem Zwischenfall in Kördorf spielte das Kind nach ersten Erkenntnissen mit der gleichaltrigen Tochter des Hundehalters in dessen Hofeinfahrt, wie die Polizei am Freitag in Diez mitteilte. Aus zunächst ungeklärten Gründen fiel der Hund das Kind an und biss es mehrfach.

Rettungswagen im Einsatz © AFP

Die Neunjährige wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen im Rettungshubschrauber zu einem Krankenhaus geflogen. Gegen den 50-jährigen Hundehalter wird nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.