Neuseeland will Corona-Beschränkungen weiter lockern

Wellington (AFP) - Neuseeland will seine Corona-Beschränkungen in dieser Woche weiter lockern. Neuseeland sei im Kampf gegen das neuartige Coronavirus erfolgreicher als die meisten anderen Länder und habe ein "Massensterben" verhindert, sagte Premierministerin Jacinda Ardern am Montag. Am Donnerstag könnten daher weitere Lockerungen in Kraft treten: Einkaufszentren, Restaurants, Kinos und Spielplätze dürfen dann wieder öffnen.

In Neuseeland, das fünf Millionen Einwohner hat, wurden bislang 1147 Coronavirus-Infektionen und 21 Todesfälle verzeichnet. Seit Mitte April liegt die Zahl der täglichen Neuinfektionen nur noch im einstelligen Bereich. Am Montag wurden drei neue Fälle gemeldet.

Eingedämmt wurde die Ausbreitung des Virus durch eine strenge Ausgangssperre. Seit Ende März mussten sich die Neuseeländer zu Hause isolieren, die meisten Geschäfte und Betriebe mussten schließen, die Grenzen wurden für Ausländer geschlossen.

Nach fast fünf Wochen auf der höchsten Stufe vier wurden die Schutzmaßnahmen vor zwei Wochen auf Stufe drei herabgesetzt. Ab Donnerstag soll nun Stufe zwei gelten. Die Grenzen bleiben weiter geschlossen, Reisen im Inland sind aber wieder möglich und fast alle Betriebe dürfen wieder öffnen.

Ab dem kommenden Montag sollen auch die Schulen wieder vollständig öffnen. Bars machen allerdings erst am Donnerstag kommender Woche wieder auf, um den Betreibern mehr Zeit für die Vorbereitung zu geben - die Abstandsregeln sollen in Neuseeland weiter eingehalten werden.