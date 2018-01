37-jährige Labour-Politikerin will "Premierministerin und Mama" sein

Neuseelands Regierungschefin Ardern erwartet ihr erstes Kind

Wellington (AFP) - Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern erwartet ihr erstes Kind. Die 37-Jährige und ihr Lebensgefährte Clarke Gayford gaben die "unerwartete und aufregende" Nachricht am Freitag in Wellington bekannt. Sie hätten sich immer Kinder gewünscht, aber nicht mit einer Schwangerschaft ohne "Hilfe" gerechnet, sagte die Labour-Politikerin. Darum seien sie nun "richtig aufgeregt". Das Baby wird voraussichtlich im Juni zur Welt kommen.

Premierministerun Ardern und ihr Partner Gayford © AFP

Adern kündigte an, dass sie nach der Geburt sechs Wochen zu Hause bleiben werde. In dieser Zeit will sie sich vom stellvertretenden Premierminister Winston Peters vertreten lassen. Sie werde aber "erreichbar" bleiben, versicherte Ardern. Nach der Baby-Pause werde sie dann "Premierministerin und Mama" sein. Zu Hause soll sich aber vor allem ihr Lebensgefährte, der Moderator einer Angelsendung im Fernsehen ist, um das Kind kümmern.

Ardern sagte, wie viele andere Eltern würden sie künftig eben zwei Dinge unter einen Hut bringen. "Ich bin nicht die erste Frau, die viele Dinge gleichzeitig erledigt", sagte Ardern. "Ich bin nicht die erste Frau, die arbeitet und ein Kind bekommt." Ob sie ein Mädchen oder einen Jungen erwartet, verriet sie noch nicht.

Adern ist Neuseelands erster Regierungschef, der im Amt ein Kind bekommt. Sie ist erst seit Oktober im Amt. Ihre sozialdemokratische Labour-Partei regiert in einer Koalition mit der rechtspopulistischen Partei New Zealand First (NZF) und den Grünen. Im Wahlkampf hatte sich die Politikerin Fragen nach ihrer Familienplanung verbeten. Für die berufliche Karriere einer Frau habe eine Schwangerschaft keine Bedeutung.