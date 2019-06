New York erinnert mit Gay-Pride-Parade an Unruhen vor 50 Jahren

New York (AFP) - Im Gedenken an die Proteste Homosexueller und die Unruhen vor dem New Yorker Stonewall Inn vor 50 Jahren findet in der US-Metropole heute (18.00 Uhr) die Gay-Pride-Parade statt. Erwartet werden Millionen von Teilnehmern. Rund um den 50. Jahrestag gibt es auch in anderen Städten weltweit Gay-Pride-Paraden.

Versammlung vor dem Stonewall Inn © AFP

Am 28. Juni 1969 hatte die Polizei das Stonewall Inn gestürmt, eine Schwulenbar in der Christopher Street im New Yorker Greenwich Village. Empört darüber, dass die Behörden immer wieder gegen Schwulen-Treffpunkte vorgingen, versammelten sich hunderte Menschen vor der Bar, es kam zu schweren Zusammenstößen mit der Polizei, die auch in den folgenden Tagen andauerten. Die Proteste gelten als einer der Startpunkte der Bewegung für die Rechte Homosexueller in den USA.