Besucher müssen an Checkpoints Fragebogen ausfüllen

New York will Corona-Quarantänepflicht mit Kontrollpunkten durchsetzen

New York (AFP) - Die US-Metropole New York will mit Kontrollpunkten an wichtigen Zugangsstraßen der Corona-Quarantänepflicht für Besucher aus dutzenden Bundesstaaten Nachdruck verleihen. Bürgermeister Bill de Blasio kündigte am Mittwoch an, die Checkpoints würden an Brücken und Tunneln eingerichtet, die nach New York führen.

Fahrbahn in New York © AFP

Besucher aus derzeit 35 Bundesstaaten, die sich nach einer Ankunft in der Stadt zwei Wochen lang in Quarantäne begeben sollen, müssen dann einen Fragebogen mit ihren Daten ausfüllen. Das Dokument soll auch die Kontaktnachverfolgung nach einer Infektion erleichtern. An New Yorks Flughäfen müssen die Fragebögen bereits ausgefüllt werden, ansonsten droht eine Geldstrafe von 2000 Dollar.

"New York City bleibt standhaft gegen Covid-19, und die New Yorker haben unglaubliche Disziplin gezeigt", sagte Bürgermeister de Blasio. "Wir werden nicht zulassen, dass unsere harte Arbeit zunichte gemacht wird, und werden weiterhin alles tun, damit die New Yorker sicher und gesund bleiben."

Der Bundesstaat New York hatte im Juni gemeinsam mit benachbarten Bundesstaaten eine zweiwöchige Pflichtquarantäne für Besucher aus besonders vom Coronavirus betroffenen Regionen verhängt. Das betrifft unter anderem die Bundesstaaten Florida, Kalifornien und Texas, in denen sich das Virus zuletzt massiv ausgebreitet hatte. Bei Verstößen drohen hohe Geldstrafen.

Der Großraum New York war im Frühjahr das Epizentrum der Corona-Krise in den USA. Die Lage konnte schließlich aber weitgehend unter Kontrolle gebracht werden. Dafür breitete sich das Virus in anderen Landesteilen teils rasant aus. Inzwischen sind in den USA rund 157.000 Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben, davon knapp 33.000 im Bundesstaat New York.