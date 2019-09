Großteil des Geldes kommt von Privatleuten

New Yorker Central Park wird für 110 Millionen Dollar renoviert

New York (AFP) - Der berühmte New Yorker Central Park wird für 110 Millionen Dollar (100 Millionen Euro) renoviert. Mehr als die Hälfte des Geldes kommt dabei von Privatleuten, wie der Parkbetreiber am Mittwoch mitteilte. Umgebaut werden soll der nördliche Teil des Parkes. Unter anderem soll ein an der Nordostspitze des Central Parks gelegener See mit einem weiter südlich gelegenen Kanal verbunden werden.

Das Harlem Meer im Nordosten des Central Park © AFP

Auch ein weiterer Teich ist geplant. Die Bauarbeiten sollen im Frühling 2021 beginnen und drei Jahre dauern. Die Renovierung stelle eine "bedeutende Verbesserung" dar, sagte Elizabeth Smith vom Parkbetreiber CPC. Es handelt sich um das größte Bauprojekt in der Grünanlage seit der Gründung des CPC 1980.