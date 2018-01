Barry Lubin drängte damals 16-jährige Akrobatin zu Porno-Aufnahmen

New Yorker Zirkusclown gibt sexuelle Nötigung von Minderjähriger zu

Washington (AFP) - Ein bekannter New Yorker Zirkusclown hat die sexuelle Nötigung einer Minderjährigen zugegeben. Der 65-jährige Barry Lubin habe eingeräumt, 2004 die damals 16-jährige Akrobatin Zoey Dunne zur Aufnahme von Pornobildern gedrängt zu haben, berichtete die "New York Times" am Dienstagabend (Ortszeit) in ihrer Online-Ausgabe. "Was ich getan habe, war falsch, und ich übernehme die volle Verantwortung für meine Taten", erklärte Lubin demnach.

Barry Lubin (M.) © AFP

Bereits am Freitag hatte Lubin wegen Dunnes Anschuldigungen beim Big Apple Circus gekündigt und seinen Rückzug erklärt. Die Akrobatin hatte laut "NYT" den Zirkus erstmals 2012 kontaktiert, um ihr von Lubins Tat zu berichten. Damals trat der Clown jedoch dort nicht auf.

Vor drei Monaten erfuhr die heute 29-jährige Dunne dann, dass Lubin zurück in der Manege ist. "Ich sah diese Werbung 'Grandma ist zurück!' und ich habe mich im Bus fast übergeben", sagte sie der "New York Times".

Seit den Enthüllungen über den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein, der mehr als hundert Frauen sexuell belästigt und einige von ihnen vergewaltigt haben soll, ist das Showgeschäft in den USA von einer Reihe weiterer Missbrauchsvorwürfe erschüttert worden.