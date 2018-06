Sammler zahlen für Superstar durchschnittlich fünf Real

Neymar ist auch auf dem Panini-Schwarzmarkt in Brasilien der teuerste Fußballer

Rio de Janeiro (AFP) - Brasiliens Superstar Neymar ist nicht nur der teuerste Fußballer der Welt, sondern auch den Sammlern von Panini-Bildern in seinem Heimatland viel wert: "Neymar ist am schwierigsten zu finden", sagt die Sammlerin Raquel Senna aus Rio de Janeiro. "Gestern habe ich ihn bekommen, aber das war teuer", verrät die 31-Jährige, die darauf hofft, alle 682 Bilder für ihr Sammelalbum zur Weltmeisterschaft in Russland zusammenzubekommen.

Neymar bei der Ankunft in Sotschi am Montag © AFP

Neymar war im vergangenen August für eine Rekord-Ablösesumme von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain gewechselt. Auf dem Schwarzmarkt der Panini-Sammler, die überall in Brasilien fleißig Bilder tauschen und weiterverkaufen, werden für Neymar durchschnittlich fünf Real (rund 1,15 Euro) gezahlt. Im Laden kostet ein Päckchen mit fünf Bildern zwei Real.

Raquel Senna hatte nach eigenen Angaben noch Glück: "Ich habe jemanden gefunden, der ihn mir für drei Real verkauft hat." Andere Sammler hätten auch schon 20 Real bezahlt.

Den immer wieder erhobenen Verdacht, die Bilder von Superstars wie Neymar seien in den Päckchen seltener zu finden, weist Panini vehement zurück. Um zu beweisen, dass die Neymar-Bilder nicht künstlich verknappt werden, schickte das italienische Unternehmen kürzlich mehrere Gratispäckchen an Neymars Freundin, die brasilianische Fernsehschauspielerin Bruna Marquezine. Alle enthielten nur Bilder ihres Liebsten.

"Ich hätte nie gedacht, dass ich das sagen würde, aber ich bin bereit, meinen Freund zu tauschen", schrieb Marquezine im Online-Netzwerk Instagram. "Ich tausche ihn gegen wen auch immer, ich bitte euch", fügte sie hinzu.