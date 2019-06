Brasilianische Polizei erstattet Anzeige gegen Model

Neymars mutmaßliches Vergewaltigungsopfer soll Polizei verleumdet haben

São Paulo (AFP) - Eine Frau, die dem Fußballstar Neymar Vergewaltigung vorgeworfen und Brasiliens Polizei Bestechlichkeit unterstellt hat, ist nun selbst wegen Verleumdung angezeigt worden. Das Model Najila Trindade hatte in einem Interview angedeutet, die brasilianische Polizei sei korrupt. Die Polizei reichte Beschwerde ein und verteidigte am Donnerstag in einer Mitteilung ihre "absolute Transparenz, Neutralität und Unparteilichkeit".

Najila Trindade hatte Neymar Vergewaltigung vorgeworfen © AFP

In einem Interview mit dem Fernsehsender SBT hatte Trindade gesagt: "Die Polizei ist käuflich, oder? Oder bin ich verrückt?" Trindade hatte den brasilianischen Nationalspieler Neymar vom französischen Meister Paris St. Germain am 31. Mai angezeigt. Sie wirft ihm vor, sie Mitte Mai in einem Hotel in Paris vergewaltigt zu haben.

Mehrere Anwälte haben es wegen Widersprüchen in ihren Aussagen seither abgelehnt, Trindade weiter zu vertreten. Zuletzt hatte der Anwalt Danilo Garcia de Andrade am Dienstag erklärt, nicht länger als Rechtsbeistand für Trindade tätig zu sein.

Garcia hatte das siebenminütige Video sehen wollen, das während eines zweiten Treffens zwischen Trindade und Neymar in Paris aufgenommen worden war. Laut Trindade enthält die Aufnahme Beweise dafür, dass der Fußballer sie vergewaltigt hat.

Die Vergewaltigungsvorwürfe gegen den teuersten Fußballspieler der Welt beherrschen in Brasilien die Schlagzeilen. Neymars Heimatland trägt derzeit die Copa America aus, an der er wegen einer Knöchelverletzung jedoch nicht teilnehmen kann.