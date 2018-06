Inés Zorreguieta soll an Depressionen gelitten haben

Niederländische Königin Máxima ehrt verstorbene Schwester mit emotionaler Rede

Den Haag (AFP) - Die niederländische Königin Máxima hat ihre kürzlich verstorbene Schwester mit einer emotionalen Rede gewürdigt: "Meine kleine, liebe, talentierte Schwester Inés war krank. Sie konnte sich über nichts mehr freuen und sie konnte nicht geheilt werden", sagte die Königin am Dienstag in einer für sie ungewöhnlich persönlichen Rede in Groningen. Ihre Schwester Inés Zorreguieta war vor fast zwei Wochen Medienberichten zufolge durch einen Suizid gestorben.

Máxima verlor jüngste Schwester vor fast zwei Wochen © AFP

Die 33-Jährige soll an Depressionen gelitten haben. "Unser einziger Trost ist, dass sie endlich Frieden gefunden hat", sagte Máxima während eines Besuchs in einem Therapiezentrum, wo unter anderem Krebs behandelt wird. Sie bedankte sich für den "Respekt, den die Leute meiner Familie in dieser sehr schweren Zeit entgegengebracht haben".

Máxima kommt ursprünglich aus Argentinien. Gemeinsam mit ihrem Mann, König Willem-Alexander, und ihren drei Töchtern war die Königin nach Buenos Aires zur nicht-öffentlichen Beerdigung ihrer Schwester gereist.

Presseberichten zufolge stand Königin Máxima ihrer 13 Jahre jüngeren Schwester sehr nahe. Inés war bei Máximas Hochzeit Brautjungfer und übernahm die Patenschaft der dritten Tochter des Königspaares, Prinzessin Ariane.