Feuer durch technischen Defekt - Gebäude stark beschädigt

Nitrocellulose löst Explosion in niedersächsischer Kreisarchäologie aus

Rotenburg (AFP) - Eine Explosion in der Archäologie der Kreisverwaltung Rotenburg an der Wümme in Niedersachsen ist nach dem vorläufigen Ergebnis der Untersuchungen durch einen technischen Defekt verursacht worden. Ein Schaden in einem elektrischen Gerät habe zu einem Brand in einem Labor geführt, teilte die Polizei in Rotenburg am Donnerstag mit. Dieser habe Nitrocellulose, die dort lagerte, entzündet und zur Explosion gebracht.

Bei dem nächtlichen Vorfall in der Nacht zum Samstag waren die Büro- und Laborräume der Kreisarchäologie zerstört worden. Die Höhe des Sachschadens war nach Angaben der Polizei noch unklar. Menschen wurden nicht verletzt. Nitrocellulose ist hochentzündlich und explodiert schnell, der chemische Stoff ist auch als Schießbaumwolle bekannt.