Nobelpreis-Zeremonien in Stockholm und Oslo ohne Preisträger und Publikum

Stockholm (AFP) - Aufgrund der Corona-Pandemie finden die traditionellen Zeremonien zur Verleihung der Nobelpreise in diesem Jahr ohne Preisträger und Publikum statt. Anstatt in Oslo wird der Friedensnobelpreis für das Welternährungsprogramm (WFP) am Donnerstag (13.00 Uhr) an seinen Chef David Beasley am WFP-Sitz in Rom überreicht. Die Zeremonie wird online aus Oslo und Rom übertragen.

Rathaus in Stockholm mit Anspielung auf den Physiknobelpreis © AFP

Die Nobelpreisträger für Literatur, Medizin, Chemie, Physik und Wirtschaft erhielten schon vorher an ihren jeweiligen Wohnorten ihre Auszeichnungen. Der Mit-Preisträgerin für Chemie, Emmanuelle Charpentier, wurde sie am Montag in Berlin überreicht; der deutsche Astrophysiker Reinhard Genzel erhielt Medaille und Urkunde am Dienstag in München. Am Donnerstagnachmittag (16.30 Uhr) folgt eine live übertragene Würdigung der Preisträger im Stockholmer Rathaus. Bei der Zeremonie werden dann die Video-Aufzeichnungen der Medaillen-Übergaben gezeigt.