Nobelpreisreigen startet mit Bekanntgabe des Medizin-Preisträgers

Stockholm (AFP) - Mit der Bekanntgabe des Medizin-Preisträgers (11.30 Uhr) beginnt am Montag in Stockholm die Verkündung der diesjährigen Nobelpreise. Am Dienstag wird der Physik-Nobelpreis verliehen, am Mittwoch folgt die Auszeichnung für Chemie und am Donnerstag der Preis für Literatur.

Nobelpreis-Medaille © AFP

In diesem Jahr wird der Literatur-Nobelpreis gleich zweimal vergeben, weil die Schwedische Akademie im vergangenen Jahr infolge eines Vergewaltigungsskandals nicht beschlussfähig war. Höhepunkt der Nobelpreiswoche ist die Verkündung des Friedensnobelpreisträgers am Freitag. Am darauffolgenden Montag folgt die Bekanntgabe des Preisträgers für Wirtschaftswissenschaften.