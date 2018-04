Begegnung mit dem Star aber nicht mehr in Erinnerung

Noel Gallagher war schon in jungen Jahren von David Bowie begeistert

Hamburg (AFP) - Die Musik von David Bowie hat den früheren Oasis-Musiker Noel Gallagher schon mit 16 Jahren regelrecht umgehauen: "Die Zeile 'We can be heroes, just for one day' hat mich gepackt. Es war, als würde Bowie über mich singen - mich, einen Niemand, der bekifft in der Wohnung hockt, aber davon träumt, jemand Großes zu sein", sagte Gallagher dem Magazin "Neon" laut einer Vorabmeldung vom Freitag.

Noel Gallagher mit Sonnenbrille bei einem Fußballspiel © AFP

"Dank Bowie wurde mir klar: Ich kann alles schaffen, was ich will", sagte der 50-Jährige. 1995 habe er den Rockstar erstmals persönlich getroffen. Dass er damals total zugedröhnt war, bereue er bis heute täglich, sagte Gallagher: "Ich weiß von dem Treffen so gut wie nichts mehr."

Es gebe aber ein Foto: "Ich stehe neben ihm, in T-Shirt und schwarzer Jacke, hinter uns ein Kühlschrank voller Bier. Ich muss irgendwas Witziges gesagt haben - er lacht total", berichtete Gallagher. "Leider habe ich David Bowie nie gesagt, wie wichtig der Song 'Heroes' für mich war."

Noel Gallagher gründete zusammen mit seinem Bruder Liam die Britpop-Band Oasis, die in den 90er Jahren Erfolge feierte. Ein Streit zwischen den Brüdern entzweite die Band. Noel Gallagher, der Hits wie "Wonderwall" und "Don't Look Back in Anger" schrieb, tritt seitdem als Solokünstler auf.