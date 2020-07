"Kjell Elvis" singt über 50 Stunden lang Lieder des King of Rock 'n' Roll

Norweger stellt neuen Weltrekord im Elvis-Singen auf

Oslo (AFP) - Der Norweger Kjell Henning Bjornestad, Künstlername "Kjell Elvis", hat einen neuen Weltrekord im Elvis-Singen aufgestellt. Der 52-Jährige beendete am Samstag in Oslo seinen Gesangsmarathon in voller Elvis-Montur nach 50 Stunden, 50 Minuten und 50 Sekunden. Damit brach er den über 16 Jahre alten Guinness-Weltrekord des deutschen Musikers Thomas "Curtis" Gäthje um mehr als sieben Stunden.

"Kjell Elvis" in voller Montur © AFP

Bjornestad hatte seinen Auftritt am Donnerstag in einer Bar im Zentrum von Oslo begonnen. Seinem Manager zufolge war dem Künstler empfohlen worden, nicht zu sehr auf Kaffee zu setzen, um die zwei Nächte durchzuhalten. Stattdessen habe er sich mit Fruchtshakes, Obst und Energieriegeln bei Kräften gehalten. Trotz allem war seine Stimme zum Ende hin etwas heiser.

"Ich werde das nie wieder tun", sagte Bjornestad dem norwegischen Fernsehsender NRK nach seinem Auftritt. Der Norweger hatte den Elvis-Rekord bereits zwei Mal gebrochen, das letzte Mal im Jahr 2003 mit einem 26 Stunden langen Auftritt. Im Rahmen des aktuellen Rekordversuchs rief der Künstler zu Spenden auf, die teils für den Bau eines Krankenhauses in Myanmar genutzt werden sollen.