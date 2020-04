Polizei: Angebliche Entführung sollte Mord vertuschen

Norwegischer Geschäftsmann 18 Monate nach Verschwinden seiner Frau festgenommen

Oslo (AFP) - Anderthalb Jahre nach dem mysteriösen Verschwinden seiner Ehefrau ist in Norwegen ein Millionär wegen Mordes festgenommen worden. Der 70-jährige Unternehmer Tom Hagen wurde am Dienstag beim Verlassen seines Hauses festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Ihm wird zur Last gelegt, er habe mit der Vortäuschung einer Entführung vertuschen wollen, dass er seine Frau ermordet habe oder an ihrer Ermordung beteiligt gewesen sei.

Ermittler am Haus des Ehepaars Haagen © AFP

Hagen liegt laut dem Magazin "Kapital" auf Rang 164 der reichsten Norweger. Er verfügt demnach über ein Vermögen in Höhe von 1,9 Milliarden Kronen (168 Millionen Euro).

Seine Frau, die 68-jährige Hausfrau Anne-Elisabeth Hagen, war am 31. Oktober 2018 aus ihrem Haus in Lörenskog östlich von Oslo verschwunden. Im Haus wurde eine mit Drohungen verbundene schriftliche Forderung nach Lösegeld in Form von Kryptowährung gefunden. Außerdem schienen die angeblichen Entführer gelegentlich Kontakt über eine Internetplattform aufzunehmen. Anne-Elisabeth Hagen blieb allerdings bis heute verschwunden.

Im Juni 2019 gaben die Ermittler die These einer Entführung auf und vermuteten nun hinter dem Verschwinden der Frau einen als Entführung getarnten Mord. Tom Hagen sei wegen "Mordes oder Beihilfe zum Mord" festgenommen worden, sagte Kommissarin Ida Melbo Öystese bei einer Pressekonferenz zu dem Polizeieinsatz. Er sei noch nicht verhört worden. Zu Beweisen und möglichen Motiven machten die Ermittler keine Angaben.