26-Jährige tot in ihrem Zelt gefunden - Bislang keine Hinweise auf Verbrechen

Obduktion nach Tod von junger Frau auf Musikfestival in Niedersachsen beantragt

Cuxhaven (AFP) - Nach dem Tod einer 26-Jährigen während eines Musikfestivals bei Cuxhaven in Niedersachsen hat die Staatsanwaltschaft beim zuständigen Gericht eine Obduktion beantragt. Dadurch soll geklärt werden, woran die junge Frau starb, wie die Polizei in Cuxhaven am Montag mitteilte. Sie war am Sonntagmorgen von Freunden leblos in ihrem Zelt auf dem Gelände des Deichbrand-Festivals entdeckt worden.

Luftaufnahme des Deichbrand-Festivalgeländes © AFP

Anhaltspunkte für ein Verbrechen oder Drogenmissbrauch gab es nach Angaben der Beamten zufolge nicht. Bekannte hatten die Frau gefunden und die Rettungskräfte alarmiert. Diese leiteten vergeblich Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Das Deichbrand-Festival ist eine der größten Open-Air-Musikveranstaltungen im Norden, in diesem Jahr feierten dort laut Polizei mehr als 50.000 Besucher.