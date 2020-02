Oberlandesgericht urteilt zu antijüdischem Relief an Wittenberger Stadtkirche

Naumburg (AFP) - Das Oberlandesgericht (OLG) von Sachsen-Anhalt verkündet am Dienstag (15.00 Uhr) in Naumburg im Fall des antijüdisches Reliefs an der Wittenberger Stadtkirche sein Urteil. Der Kläger, Mitglied einer jüdischen Gemeinde, will erreichen, dass das mittelalterliche Sandsteinrelief entfernt wird. Das Landgericht Dessau-Roßlau wies die Klage im vergangenen Jahr ab, woraufhin der Kläger in Berufung ging.

Das sogenannte Judensaurelief an der Wittenberger Stadtkirche, in der Luther predigte, sorgt seit Jahren für Debatten und beschäftigt seit geraumer Zeit die Justiz. In der Verhandlung des OLG im Januar wurde bereits deutlich, dass die Klage wenig Aussicht auf Erfolg haben könnte.