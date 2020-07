Pärchen muss sich wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses verantworten

Öffentlicher Liebesakt an Badesee in der Lausitz ruft Polizei auf den Plan

Görlitz (AFP) - In einem Polizeieinsatz hat der öffentliche Liebesakt eines Pärchens am Strand eines Tagebausees in der Lausitz seinen Höhepunkt gefunden. Badegäste mit Kindern hatten das Paar bereits aufgefordert, sein Liebesspiel am Erikasee bei Lauta zu unterlassen, wie die Ordnungshüter am Dienstag in Görlitz mitteilten. Als der 30-jährige Mann und seine 29-jährige Partnerin unbeeindruckt weitermachten, rief eine Zeugin die Beamten.

Streifenwagen © AFP

Für das Pärchen haben die laut Polizei "körperlichen Liebesbekundungen in der Öffentlichkeit" nun Folgen: Die beiden müssen sich nach dem Vorfall vom Montagnachmittag wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses verantworten.