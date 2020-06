Ausnahmen gelten für Schweden, Spanien, Portugal und Großbritannien

Österreich öffnet ab Dienstag für Großteil der EU-Länder wieder seine Grenzen

Wien (AFP) - Drei Monate nach Schließung seiner Grenzen im Zuge der Corona-Pandemie öffnet Österreich diese ab dem kommenden Dienstag wieder für die meisten EU-Länder. Reisen beispielsweise nach Italien, Griechenland oder Kroatien seien ab dem 16. Juni wieder möglich, sagte Außenminister Alexander Schallenberg am Mittwoch in Wien. Dann können Reisende aus 31 Staaten vor allem in der EU auch wieder nach Österreich einreisen.

Österreichs Außenminister Schallenberg © AFP

Ausgenommen von der Grenzöffnung sind Schweden, Spanien, Portugal und Großbritannien. Reisende aus diesen Staaten müssen weiterhin einen negativen Corona-Test vorlegen oder sich in zweiwöchige Quarantäne begeben.

Österreich hatte als einer der ersten EU-Staaten bereits am 10. März seine Grenze zu Italien geschlossen. Insgesamt wurden in dem Land bislang rund 16.900 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus und knapp 700 Todesfälle registriert.