Österreicher Max Hollein wird neuer Direktor des Metropolitan Museum in New York

New York (AFP) - Der Österreicher Max Hollein wird neuer Direktor des Metropolitan Museum of Art in New York. Das teilte das Museum am Dienstag mit. Hollein soll seine neue Funktion im Sommer übernehmen.

Der 48-Jährige ist derzeit Direktor der Fine Arts Museums in San Francisco. Seine Karriere hatte er 1995 am New Yorker Guggenheim Museum begonnen, wo er bis zum Jahr 2000 blieb. Zwischen 2006 und 2016 leitete Hollein die Schirn-Kunsthalle, das Liebieghaus sowie das Städel-Museum in Frankfurt am Main.

Hollein folgt dem bisherigen Direktor des "Met" in New York, Thomas Campbell, nach. Dieser hatte im Februar 2017 seinen Rückzug angekündigt.