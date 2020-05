Van der Bellen nach Mitternacht in Wiener Restaurant angetroffen

Österreichs Präsident entschuldigt sich für Verstoß gegen Corona-Sperrstunde

Wien (AFP) - Der österreichische Präsident Alexander Van der Bellen hat wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Sperrstunde um Entschuldigung gebeten. "Ich bin erstmals seit dem Lockdown mit zwei Freunden und meiner Frau essen gegangen. Wir haben uns dann verplaudert und leider die Zeit übersehen", schrieb Van der Bellen am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Das tut mir aufrichtig leid. Es war ein Fehler."

Östereichs Präsident Van der Bellen © AFP

Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer waren in der Nacht zum Sonntag laut einem Bericht des Onlineportals "krone.at" um kurz nach Mitternacht auf der Terrasse eines italienischen Restaurants in Wien von Polizisten erwischt worden. Aufgrund der Corona-Auflagen müssen Gastronomiebetriebe in Österreich derzeit um 23.00 Uhr schließen.

Auf den Besitzer des Restaurants könnte nun eine Strafzahlung wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnungen zukommen. Van der Bellen kündigte an, dem Wirt in diesem Fall die Kosten zu übernehmen: "Sollte dem Wirt daraus ein Schaden erwachsen, werde ich dafür gerade stehen."