Wenige Wochen alte Jungtiere von der selben Elefantenkuh gesäugt

Offenbar Elefantenzwillinge in Sri Lanka gesichtet

Colombo (AFP) - In Sri Lanka sind offenbar Elefantenzwillinge gesichtet worden - eine Rarität bei den Dickhäutern. Die beiden Jungtiere wurden dabei beobachtet, wie sie von der selben Elefantenkuh gesäugt wurden. Es handele sich bei den beiden Elefantenbabys im Schutzgebiet Minneriya rund 200 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Colombo also offensichtlich um Zwillinge, sagte der Leiter der Behörde für Wildtierschutz, Tharaka Prasad, am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP.

Elefantenkuh mit zwei Jungtieren © AFP

Wildhüter schätzen das Alter der beiden Jungtiere auf drei bis vier Wochen. Sie leben in einer Herde mit etwa einem Dutzend anderen Elefanten. Auch der renommierte Tierschützer Sumith Pilapitiy, der die beiden Elefantenbabys beobachtet hatte, sagte AFP, dass er von Zwillingen ausgehe.

Gewissheit sollen nun DNA-Proben aus dem Dung der Elefanten bringen, wie Behördenleiter Prasad sagte. Es wären die ersten Elefantenzwillinge, die in dem südasiatischen Land in der freien Wildbahn mit ihrer Mutter gesichtet wurden.

Die aufregende Entdeckung wurde in der Nähe eines Gebiets gemacht, in dem im September sieben Elefanten vergiftet worden waren. Örtliche Bauern wurden dafür verantwortlich gemacht. In Sri Lanka werden alljährlich fast 200 Elefanten getötet, meist von Bauern, die um ihre Ernte fürchten. Auf der Suche nach Futter umherziehende Elefanten töten im Jahresschnitt 50 Menschen, insbesondere in Dörfern in der Nähe ihrer Lebensräume.

Mittlerweile leben nur noch gut 7000 Elefanten in Sri Lanka. Anfang des 20. Jahrhunderts streiften Schätzungen zufolge noch 12.000 Dickhäuter durch den Inselstaat.