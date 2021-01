Versicherungen rechnen mit weniger Schadensfällen

Offenbar weniger Sachschäden durch Feuerwerk zu Jahreswechsel

Hamburg (AFP) - An Silvester und Neujahr hat es in Deutschland wahrscheinlich weniger Sachschäden durch Feuerwerk als in den Vorjahren gegeben. Das berichtete der "Spiegel" am Freitag unter Berufung auf Einschätzungen mehrerer großer Versicherungen. Ursache für den Rückgang sind demnach wohl die Corona-Maßnahmen.

"In diesem Jahr ist die Zahl der Schäden, vermutlich bedingt durch das Verkaufsverbot von Pyrotechnik, etwas weiter zurückgegangen", zitierte das Magazin Sabine Friedrich vom Axa-Konzern. Auch die Huk-Coburg und die Allianz erwarteten laut dem Bericht geringere Schäden. Wegen der Corona-Ppandemie war zum Jahreswechsel der Verkauf von Silvesterfeuerwerk verboten.