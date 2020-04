Britische Queen muss wegen Corona-Pandemie ohne ihre Familie Geburtstag feiern

Online-Glückwünsche für eine 94-jährige Monarchin

London (AFP) - Ihren 94. Geburtstag hat die britische Königin Elizabeth II. zwar nicht im Kreise ihrer Familie feiern können - aber wenigstens in Gedanken waren ihre Kinder und Enkel offenbar bei ihr. Ihr ältester Sohn Prinz Charles veröffentlichte im Onlinedienst Twitter mehrere Fotos von sich mit seiner Mutter. Das älteste - eine Schwarz-Weiß-Aufnahme - zeigt Charles als Baby, der in einem Laufstall sitzt und von seiner Mutter liebevoll angeblickt wird.

Queen Elizabeth II. im November 2019 © AFP

"Wünschen Ihrer Majestät, der Königin, einen sehr fröhlichen 94. Geburtstag", schrieb Charles dazu auf Royal-Art. Auch sein Sohn Prinz William richtete über das Internet Glückwünsche an die Queen aus. Auf Instagram veröffentlichte er ein Foto von sich und seiner Frau Kate zusammen mit seiner Großmutter in einer grünen Parklandschaft.

Wegen der Corona-Pandemie kann die Queen ihren Geburtstag dieses Jahr nur mit ihrem 98 Jahre alten Mann Prinz Philip feiern. Das Paar hat sich zum Schutz vor dem neuartigen Coronavirus auf Schloss Windsor zurückgezogen.

Auf die sonst an ihrem Geburtstag üblichen Salutschüsse in London und im Schlosspark von Windsor verzichtete die Monarchin wegen der aktuellen Krise. "Unter den gegebenen Umständen" halte sie die Salutschüsse dieses Jahr nicht für "angemessen", hatte der Buckingham-Palast vorab mitgeteilt. Die offizielle Geburtstagsfeier der Queen findet traditionell ohnehin erst im Juni statt. Ob in zwei Monaten größere Veranstaltungen im Vereinigten Königreich wieder möglich sind, ist angesichts der anhaltenden Ausbreitung des Coronavirus allerdings fraglich.

Bislang wurden in Großbritannien rund 125.000 Infektionsfälle und mehr als 16.500 Todesopfer registriert. Auch Prinz Charles steckte sich mit dem neuartigen Erreger an. Anders als der ebenfalls infizierte britische Premierminister Boris Johnson litt der 72-jährige Thronfolger allerdings nur an leichten Symptomen. Er durfte die Quarantäne bereits Ende März wieder verlassen.

Anfang April sprach Elizabeth II. in einer Fernsehansprache den Briten Mut zu und schwor sie auf den gemeinsamen Kampf gegen die Corona-Pandemie ein. "Zusammen gehen wir diese Krankheit an, und ich will Ihnen versichern, dass wir sie überwinden werden, wenn wir geeint und entschlossen bleiben", sagte sie. Die Queen zeigte sich zuversichtlich, dass wieder "bessere Tage" kommen werden. Ihren 95. Geburtstag kann die dienstälteste Monarchin Europas dann womöglich wieder groß feiern.