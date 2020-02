Ornella Muti Stargast beim 64. Wiener Opernball

Wien (AFP) - Die italienische Schauspielerin Ornella Muti ist am Donnerstagabend (ab 22.00 Uhr) Stargast des 64. Opernballs in Wien. Sie wird vor 5000 Zuschauern im Saal und geschätzt zwei Millionen vor den Fernsehern an der Seite des Gastgebers Richard Lugner in die Staatsoper einziehen. Ursprünglich hatte der berühmt-berüchtigte Bauunternehmer die Ex-Skirennläuferin Lindsey Vonn eingeladen. Diese gab ihm aber einen Korb, Muti sprang ein.

Richard Lugner mit Ornella Muti © AFP

Unter den einziehenden Debütanten ist mit Sophie Grau und Iris Klopfer aus Deutschland erstmals auch ein gleichgeschlechtliches Tanzpaar. Die beiden stammen aus der Nähe von Stuttgart und sind seit ihrer Schulzeit befreundet. Wie die meisten Debütanten sind sie außerhalb des Tanzparketts kein Paar. Sie wollen aber trotzdem ein Zeichen setzen: "Wir versuchen, diese Plattform zu nutzen um zu sagen, dass es keine Rolle spielt, was man in der Hose hat oder wie man geboren wurde, um zu tanzen, was immer man will", sagt Grau.