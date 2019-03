Ortstermin in Prozess um ermordete Susanna F. an Leichenfundort in Wiesbaden

Wiesbaden (AFP) - Der Prozess gegen den Iraker Ali B. wegen Vergewaltigung und Mordes an der 14-jährigen Susanna F. aus Mainz wird heute (10.00 Uhr) am Fundort der Leiche in Wiesbaden fortgesetzt. Bei dem Ortstermin will die zweite Strafkammer des Wiesbadener Landgerichts den Fundort im Stadtteil Erbenheim begutachten. Er befindet sich in unmittelbarer Nähe von Bahngleisen an einem Feldweg.

Ali B. im Wiesbadener Landgericht © AFP

B. wird vorgeworfen, die 14-jährige Susanna F. im Mai vergangenen Jahres vergewaltigt und ermordet zu haben. Im gleichen Strafverfahren muss sich der 22-Jährige wegen des schweren Raubes verantworten. B. ist in einem weiteren Verfahren wegen der Vergewaltigung einer Elfjährigen angeklagt. Dieser Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.