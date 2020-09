McDormand zufrieden über Angebot bei Dreh zu neuem Film

Oscar-Preisträgerin bekommt Job in Supermarkt angeboten

Venedig (AFP) - Während der Dreharbeiten zu ihrem neuesten Film "Nomadland" ist der Oscar-Preisträgerin Frances McDormand ein Job in einem Supermarkt angeboten worden. Die Schauspielerin zeigte sich zufrieden über die Offerte: Sie sei zur Regisseurin des Streifens gelaufen und habe dieser gesagt: "Es funktioniert", berichtete McDormand am Freitag bei der Vorstellung des Films auf den Festspielen in Venedig. In dem Film spielt die 63-Jährige eine Witwe, die versucht, mit schlecht bezahlter Arbeit über die Runden zu kommen.

Frances McDormand © AFP

McDormand erzählte, wie ihr während der Dreharbeiten in einem "Target"-Laden ein Formular gegeben worden sei, das sie ausfüllen sollte, "wenn ich eine Arbeitsstelle haben wollte". Für ihre Rolle bekam der Hollywood-Star langanhaltenden Applaus bei der Premiere in Venedig.

"Nomadland" spielt inmitten der wachsenden Gruppe verarmter älterer in Wohnwagen lebender Menschen in den USA, die sich an die letzten Überreste des amerikanischen Traums klammern. Die zweifache Oscar-Preisträgerin spielt eine verwitwete Frau, die nach der Schließung einer Mine gezwungen ist, ihren Heimatort zu verlassen und sich mit dem Wohnwagen auf die Suche nach Arbeit macht. Dabei wird sie in die Gemeinschaft der Wohnwagen-Reisenden aufgenommen, die sich gegenseitig helfen, das Beste aus ihren Leben zu machen.