Oscars werden zum 92. Mal verliehen

Hollywood (AFP) - In Hollywood werden am Sonntag (17.00 Uhr Ortszeit; Montag 02.00 Uhr MEZ) die Oscars verliehen. Bei der 92. Oscar-Zeremonie gibt es gleich vier Favoriten: Den Thriller "Joker" von Regisseur Todd Phillips mit elf Nominierungen sowie das Weltkriegsdrama "1917" des Briten Sam Mendes, Quentin Tarantinos "Once Upon a Time... in Hollywood" und das Mafia-Epos "The Irishman" von Altmeister Martin Scorsese mit jeweils zehn Nominierungen.

Spannung vor der Oscar-Gala © AFP

Ein deutscher Spielfilm schaffte es nicht in die Endauswahl. Die deutsch-dänische Koproduktion "Eine Klinik im Untergrund - The Cave" ist aber für den Oscar für den besten Dokumentarfilm nominiert. Verliehen werden die goldenen Statuen bei einer Gala im Dolby Theatre in Hollywood. Im vergangenen Jahr war die Tragikomödie "Green Book - Eine besondere Freundschaft" über Rassenkonflikte in den USA als bester Film ausgezeichnet worden.