69-Jähriger: "Alle Sicherheiten waren ja auf einmal weg"

Otto Waalkes war nach Trennung von Ehefrau Manou "ganz tief im Keller"

Berlin (AFP) - Im Leben des Komikers Otto Waalkes ist die Trennung von seiner Ehefrau Manou im Jahr 1992 sein "persönlicher Tiefpunkt" gewesen. "Es fiel mir schwer, zu begreifen, dass man mich nicht mehr mögen konnte", sagte der 69-Jährige der "Bild am Sonntag". Sein Leben sei aus den Fugen geraten. "Ich hatte Angst davor, mit Manou auch Benjamin, unseren fünfjährigen Sohn, zu verlieren."

Otto Waalkes © AFP

"Alle Sicherheiten waren ja auf einmal weg", sagte Waalkes. "Ich zweifelte an meiner Ausstrahlung, bei der Arbeit war ich unkonzentriert, plötzlich kamen so viele verstörende Gedanken dazwischen." Es sei "ganz tief in den Keller" gegangen, er habe aber alles getan, um den Kopf wieder frei zu bekommen.

"Als erstes habe ich mir einen Porsche gekauft, bin gefahren, bis die Felgen rauchten", sagte Waalkes. "Ich erzählte völlig Fremden von meinem Leid, ich stand schwermütig am Ufer der Alster, bin ins Ausland geflohen, habe Party gemacht - es brachte alles nichts." Anderthalb Jahre habe es gedauert, die Trennung zu akzeptieren.