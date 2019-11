Feuer offenbar durch Gaskocher ausgelöst

Pakistan trauert um Opfer des verheerenden Zugbrandes

Mirpur Khas (AFP) - Am Tag nach dem verheerenden Brand in einem Zug in Pakistan mit 74 Toten sind am Freitag die ersten Opfer beigesetzt worden. Trauende Familien versammelten sich zunächst vor einem Verwaltungsgebäude in der Stadt Mirpurkhas, wohin die Toten von der Unglücksstelle gebracht wurden.

Beisetzung im pakistanischen Mirpurkhas © AFP

Die erste Beisetzung fand anschließend in der Bismillah-Moschee statt, von der aus mindestens 42 Pilger aufgebrochen waren, um mit dem Unglückszug zu einem religiösen Fest nahe Lahore zu reisen. Wie ein Stadtvertreter der Nachrichtenagentur AFP sagte, waren in einem der in Brand geratenen Zugwaggons überwiegend Bewohner von Mirpurkhas.

Nach Behördenangaben war das Feuer in dem Zug ausgebrochen, als einige der Fahrgäste am Donnerstagmorgen Frühstück auf Gaskochern zubereiteten und zwei der Kocher explodierten. Die Flammen griffen schnell über und wüteten in drei Waggons. Das Unglück ereignete sich nahe Rahim Yar Khan in der Provinz Punjab.

Mindestens 74 Menschen kamen ums Leben, einige davon als sie vor den Flammen aus dem fahrenden Zug sprangen. Örtliche Medien berichteten, die Rettungskräfte hätten entlang einer zwei Kilometer langen Strecke an den Gleisen Leichen und Verletzte gefunden. Nach Behördenangaben sind viele der Opfer bis zur Unkenntlichkeit verbrannt und müssen per DNA-Tests identifiziert werden. Das kann bis zu einem Monat dauern.