Pandabärin bringt in malaysischem Zoo Junges zur Welt

Kuala Lumpur (AFP) - Eine Pandabärin hat in einem Zoo in Malaysia ihr zweites Baby zur Welt gebracht. Wie der Nationalzoo in Kuala Lumpur am Mittwoch mitteilte, gebar Liang Liang das Junge am Sonntag. Das Geschlecht ließ sich demnach noch nicht feststellen, weil die Mutter niemanden an das Kind heranlässt.

Pandabärin Liang Liang mit ihrem Baby © AFP

Im August 2015 hatte Liang Liang bereits ein Panda-Mädchen namens Nuan Nuan zur Welt gebracht, das im vergangenen November nach China gebracht wurde. Liang Liang ist eine Leihgabe der Volksrepublik China an Malaysia. Beide Länder hatten 2012 vereinbart, dass Malaysia im Rahmen der chinesischen "Panda-Diplomatie" für zehn Jahre ein Paar Riesenpandas erhält.

Panda-Nachwuchs kommt in Gefangenschaft nur sehr selten vor. Der Große Panda gehört zu den am stärksten bedrohten Tierarten der Erde. In Freiheit leben Schätzungen zufolge nur etwa 1800 Exemplare.