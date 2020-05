Geburt in mexikanischem Zoo verlief dank fehlender Besucher stressfrei

"Pandemie" und "Quarantäne": Zur Corona-Krise passende Namen für Puma-Babys

Córdoba (AFP) - Freude über "Pandemie" und "Quarantäne": Zwei In einem mexikanischen Zoo zur Welt gekommene Pumas haben zur Corona-Krise passende Namen bekommen. Das Weibchen heiße Pandemia, das Männchen Cuarantena, sagte Gonzalo Rodríguez vom Africa Bio Zoo in Córdoba am Montag (Ortszeit) der Nachrichtenagentur AFP. Mit der Namensgebung habe der Tierpark ein "Bewusstsein schaffen wollen, dass wir als Gesellschaft verantwortungsvoll und gemeinschaftlich mit der Krise umgehen müssen".

Puma-Babys Pandemia und Cuarantena © AFP

Die beiden Jungtiere wurden am 20 März geboren, fünf Tage nachdem im selben Zoo ein Tigerjunges auf den Namen "COVID" getauft wurde. Die Coronabeschränkungen und die ausbleibenden Zoobesucher waren für die Geburt der Raubtiere ein Segen, wie die Tierärztin des Zoos, Kitzia Rodríguez, erklärte. "Der Stress durch die Anwesenheit von Menschen kann die Tiere mitunter beeinflussen. Diesmal war das nicht der Fall."

Die beiden jungen Pumas haben in ihren ersten Monaten noch schwarze Tupfen auf ihrem Fell, die mit der Zeit verblassen. Die Eltern der beiden Jungtiere stammen aus einem Zirkus. 2015 hat Mexiko per Gesetz Zirkusvorführungen mit Tieren verboten.