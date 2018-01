Zehntausende überquerten vor Besuch von Franziskus die Anden

Papst-Fans verursachen Staus an Grenze zwischen Argentinien und Chile

Buenos Aires (AFP) - Fans von Papst Franziskus haben an der Grenze zwischen Argentinien und Chile lange Staus verursacht. Zehntausende Argentinier überquerten bereits am Samstag die Grenze, um am Montag pünktlich zum Papst-Besuch in Chile zu sein. Um den Ansturm über die Anden zu bewältigen, haben beide Länder schon vor Monaten Vorkehrungen getroffen und sich etwa über Sicherheitsmaßnahmen und erleichterte Grenzkontrollen abgestimmt.

Argentinier auf dem Weg nach Chile © AFP

Der aus Argentinien stammende Jorge Bergoglio wird am Montagabend in Santiago de Chile erwartet. Am Freitag reist das 81-jährige Oberhaupt der katholischen Kirche dann weiter nach Peru. Es ist bereits seine sechste Reise nach Lateinamerika. Sein Heimatland Argentinien hat der Papst bisher noch nicht besucht.