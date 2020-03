Bischöfe bitten Landsleute zudem um Zeichen mit weißen Laken

Papst beteiligt sich per Video an gemeinsamem Gebet gegen das Coronavirus

Vatikanstadt (AFP) - Papst Franziskus hat sich am Donnerstag per Video an einem von der italienischen Bischofskonferenz organisierten landesweiten Gebet gegen das Coronavirus beteiligt. In seiner am Abend vom Vatikan verbreiteten Botschaft zum Josefstag rief das 83-jährige Oberhaupt der katholischen Kirche alle Gläubigen zur gegenseitigen Unterstützung auf.

Papst Franziskus am Donnerstag beim Morgengebet © AFP

Franziskus betete für die Wissenschaftler und ihre Intelligenz sowie für alle freiwilligen Helfer, Pflegekräfte und Ärzte, die ohne Rücksicht auf ihre eigene Gesundheit an "vorderster Front bei der Pflege der Kranken" stünden. Er betete für den Schutz "der älteren Menschen vor der Einsamkeit" und dafür, dass Gott die Menschheit von "jeder Art von Pandemie" befreie.

Eine Viertelstunde vor dem gemeinsamen Gebet läuteten alle Glocken von Rom. Die italienischen Bischöfe baten ihre Landsleute zudem, weiße Laken aus ihren Fenstern zu hängen.

Italien hat inzwischen China bei der Zahl der Todesopfer durch das Coronavirus überholt. Mit 427 weiteren Todesfällen binnen 24 Stunden stieg die Zahl der Corona-Toten am Donnerstag auf 3405. erst am 22. Februar hatte das Land seine ersten Corona-Toten gemeldet. China, wo das Virus im Dezember erstmals aufgtetreten war, hat nach Behördenangaben bisher 3245 Todesfälle.

