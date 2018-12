Franziskus besucht mit Bürgermeisterin Marienstatue an Spanischer Treppe

Papst betet für Rom: Italiens Hauptstadt soll "schöner und lebenswerter" werden

Rom (AFP) - Papst Franziskus hat dafür gebetet, dass Rom "schöner und lebenswerter" wird. Bei einem Gebet an einer Marienstatue an der Spanischen Treppe bat das Oberhaupt der katholischen Kirche die Gottesmutter am Samstag um "Gnade" für die Bewohner der italienischen Hauptstadt, "die sich geduldig den Härten des täglichen Lebens stellen".

Papst Franzsikus an der Marienstatue an der Spanischen Treppe © AFP

"Darum bitten wir Dich um die Kraft, nicht aufzugeben, sondern jeden Tag unseren Teil dazu beizutragen, Rom schöner und lebenswerter für alle zu machen", fügte der Papst im Beisein von Bürgermeisterin Virginia Raggi von der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung hinzu.

Raggi war 2016 in einer Stichwahl mit einem Stimmenanteil von 67 Prozent ins Rathaus von Rom eingezogen. Die Wähler brachten damit ihre Unzufriedenheit über die bisherigen Stadtverwaltungen zum Ausdruck. Doch die Bürgermeisterin verlor rasch an Ansehen: Ende Oktober demonstrierten tausende Menschen für Raggis Rücktritt und machten sie für Probleme wie Schlaglöcher in den Straßen, den desolaten Zustand des öffentlichen Nahverkehrs, die mangelhafte Müllentsorgung und vernachlässigte Grünanlagen verantwortlich.