Papst gibt der Elektro-Rennserie Formel E seinen Segen

Franziskus segnet elektrischen Rennwagen im Vatikan

Rom (AFP) - Drei Tage vor dem ersten E-Rennen auf den Straßen von Rom hat Papst Franziskus ein elektrisches Rennauto der Serie Formel E gesegnet. Vom Vatikan veröffentlichte Fotos zeigten den Pontifex am Mittwoch vor seiner Residenz mit dem grau-blauen Fahrzeug. Die Elektrorennserie gastiert am Samstag in der italienischen Hauptstadt, wo die Fahrer auf einem 2,8 Kilometer langen Straßenkurs gegeneinander antreten.

Papst Franziskus segnet Formel-E-Rennwagen © AFP

Ende 2017 hatte der Papst bereits ein in den Vatikanfarben Weiß und Gelb lackiertes Unikat aus der italienischen Sportwagenschmiede Lamborghini gesegnet. Der Pontifex nahm den PS-Boliden vom Typ Huracán aber nicht in seinen Fuhrpark auf, stattdessen soll das Auto im Mai zugunsten von Wohltätigkeitsprojekten versteigert werden. In der Vergangenheit wurde Franziskus auch schon mit einer Harley Davidson bedacht, die ebenfalls für karitative Zwecke unter den Hammer kam.