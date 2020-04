Weltfamilientreffen soll nun im Juni 2022 stattfinden

Papst verschiebt Weltjugendtag um ein Jahr auf 2023

Vatikanstadt (AFP) - Wegen der Coronavirus-Pandemie hat Papst Franziskus den Weltjugendtag und das Weltfamilientreffen um jeweils ein Jahr verschoben. Der Weltjugendtag in Lissabon werde nun im August 2023 und das internationale Treffen der Familien in Rom im Juni 2022 stattfinden, teilte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni am Montag mit. Damit solle vermieden werden, dass sich junge Menschen und Familien gesundheitlicher Gefahren aussetzten.

Fahnenmeer zum Weltjugendtag 2019 in Panama © AFP

Der Weltjugendtag findet seit den 80er Jahren alle zwei bis drei Jahre statt. Der Papst hat bislang an allen Treffen, zu denen zehntausende junge Katholiken aus aller Welt anreisen, teilgenommen. Auch bei den alle drei Jahre stattfindenden Weltfamilientreffen war Franziskus bisher stets aufgetreten.