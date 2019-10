Womöglich Pilotenfehler Ursache von Absturz in Schwedeneck an der Ostsee

Paraglider bei Start von Steilküste in Schleswig-Holstein schwer verletzt

Neumünster (AFP) - Beim Start von einer Steilküste in der schleswig-holsteinischen Gemeinde Schwedeneck ist ein 37-jähriger Paraglider verunglückt und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Pilotenfehler den Absturz am Samstagmittag verursacht haben, wie die Polizei am Sonntag in Neumünster mitteilte. Der 37-Jährige konnte demnach noch selbst die Rettungskräfte alarmieren.

Rettungshubschrauber © AFP

Der Mann wurde nach dem Unglück im Bereich der Steilküste bei Stohl an der Ostsee mit einem Rettungshubschrauber in die Kieler Uniklinik gebracht. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Absturzursache auf.