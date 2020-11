Stadt will vielerorts Alkohol-Verkauf ab 22 Uhr stoppen

Paris verschärft Corona-Lockdown

Paris (AFP) - Knapp eine Woche nach Inkrafttreten des neuen Corona-Lockdowns in Frankreich verschärft die Hauptstadt Paris ihre Maßnahmen: Bürgermeisterin Anne Hidalgo kündigte am Donnerstag an, eine Reihe von Kiosken oder Restaurants dürften ab 22.00 Uhr keinen Alkohol oder keine Gerichte zum Mitnehmen mehr verkaufen. Sie begründete dies mit zu großen "Menschenansammlungen".

Junge Leute essen vor einem geschlossen Restaurant im Pariser Zentrum © AFP

Einer abendlichen Ausgangssperre komme die Regelung nicht gleich, da sie nicht überall gelte, betonte Hidalgo. Ein französischer Regierungssprecher hatte am Dienstag eine abendliche Ausgangssperre für Paris angekündigt, es folgte jedoch ein umgehendes Dementi aus dem Büro von Premierminister Jean Castex. Welche Betriebe nun genau betroffen sind, sollte im Laufe des Tages bekannt gegeben werden.

Hidalgo nannte die Corona-Lage in Paris "sehr beunruhigend". Dort liegen nach ihren Worten bereits rund tausend Corona-Patienten auf Intensivstationen. Nach Angaben der nationalen Gesundheitsbehörde entspricht dies einer Belegung von gut 86 Prozent. Ab Mitte November könnten die Kliniken an ihre Belastungsgrenze stoßen.