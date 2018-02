Neue Themenbereiche für Marvel und Star Wars geplant

Pariser Disneyland expandiert

Paris (AFP) - Das Disneyland bei Paris soll größer werden: Die US-Gruppe Walt Disney Company kündigte am Dienstag einen mehrjährigen Entwicklungsplan in Höhe von zwei Milliarden Euro an. Unter anderem sollen in dem Freizeitpark östlich der französischen Hauptstadt neue Themenbereiche für die Filmhelden Marvel, die Schneekönigin sowie die Serie Star Wars entstehen.

Pariser Disneyland expandiert © AFP

Der Ausbau ist ab dem Jahr 2021 geplant, wie Unternehmenschef Bob Iger nach einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron mitteilte. Das Disneyland in Paris hatte seit seiner Eröffnung 1992 mehr als 320 Millionen Besucher. Zu der Anlage gehören auch Hotels und zwei Konferenzzentren.