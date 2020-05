Andere Kaufhäuser zogen erfolgreich vor Gericht

Pariser Galeries Lafayette dürfen wieder öffnen

Paris (AFP) - Das Pariser Edel-Kaufhaus Galeries Lafayette kann ab Samstag erstmals wieder öffnen: Die Polizeipräfektur der französischen Hauptstadt machte dafür am Freitag den Weg frei. Das auch bei Touristen beliebte Geschäft auf dem Haussmann-Boulevard kann nun am Samstag ab 11 Uhr wieder Kunden empfangen.

Öffnen am Samstag wieder: Galeries Lafayette © AFP

Voraussetzung war ein Hygiene-Konzept gegen das Corona-Risiko. Nach Angaben des Kaufhauses sieht es unter anderem eine Maskenpflicht und Abstandsmarkierungen auf dem Boden vor. Jeder Kunde soll mindestens zehn Quadratmeter Platz haben. Die Kassen wurden mit Plexiglas-Wänden ausgestattet.

Andere Pariser Kaufhäuser hatten ihre Öffnung unter Verweis auf ähnliche Schutzmaßnahmen juristisch erstritten. So ist das Warenhaus Printemps seit Donnerstag wieder offen. Dort standen viele Menschen Schlange, um einkaufen zu können.

Der Pariser Großraum steht wegen der vielen Infektionsfälle weiter unter Beobachtung der Behörden. Dort mussten seit Lockerung der Ausgangssperre am 11. Mai Geschäfte mit mehr als 40.000 Quadratmetern zunächst geschlossen bleiben.

Die französische Regierung hatte am Donnerstag eine weitere Lockerung der Corona-Maßnahmen ab dem kommenden Dienstag angekündigt. Touristen aus der EU können frühestens ab dem 15. Juni auf Einreise hoffen, auch dann gelten noch vielerorts Auflagen. Frankreich ist mit mehr als 28.600 Todesfällen eines der am meisten betroffenen Länder in Europa.