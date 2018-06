Bewohner können gesichtete Nagetiere auf Webseite melden

Pariser Lokalpolitiker sagt Rattenproblem mit Online-Plattform den Kampf an

Paris (AFP) - In Paris leben mehr Ratten als Menschen - dem hat ein Lokalpolitiker den Kampf angesagt: Auf einer Internetseite können Pariser auf Initiative des Bezirksbürgermeisters Geoffroy Boulard seit Montag melden, wenn ihnen eines der Nagetiere über den Weg läuft. "Als Ratten den Hof einer Kita heimgesucht haben, wurde mir klar, dass man etwas dagegen unternehmen muss", sagte Boulard der Zeitung "Le Parisien".

Auf der Seite Signaleunrat.paris ("Melde eine Ratte") erscheint auf einer Paris-Karte für jedes gesichtete Tier ein Rattensymbol, das nach Eingreifen der Behörden durch eine kleine Schaufel ersetzt werden soll. Am ersten Tag wurden in dem nordwestlichen 17. Pariser Arrondissement, in dem Boulard Bürgermeister ist, bereits mehrere Dutzend Ratten gemeldet.

"Seit drei Jahren leben, essen und schlafen wir mit den Nagetieren - trotz Rattenbekämpfung", schrieb etwa ein verzweifelter Bewohner auf der Seite. "Das ist die Hölle. Niemand tut etwas dagegen." Die Pariser berichteten außerdem von Schulen, die von Mäusen und Ratten heimgesucht würden.

Nach Boulards Ansicht kümmert sich die Pariser Oberbürgermeisterin Anne Hidalgo nicht ausreichend um das Rattenproblem. Zwar hatte Hidalgo im vergangenen Jahr erst 1,5 Millionen Euro zur Bekämpfung der Nagetiere bereitgestellt - immer noch dürften aber auf jeden der 2,2 Millionen Pariser etwa 1,75 Ratten kommen.