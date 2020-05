Museumsbesuche künftig mit Mundschutz und vorheriger Online-Reservierung

Pariser Louvre öffnet nach Corona-Schließung am 6. Juli wieder

Paris (AFP) - Nach monatelanger Schließung wegen der Corona-Pandemie wird der Pariser Louvre am 6. Juli wieder für Museumsbesucher öffnen. "Die Einführung eines Reservierungssystems sowie neue Schilder werden es uns ermöglichen, unseren Besuchern ein Maximum an Sicherheit zu bieten", teilte das Museum am Freitag mit. In den Ausstellungsräumen gelte eine Maskenpflicht. Zudem müssten vor Ort die Abstandsregeln respektiert werden, hieß es weiter.

Der Pariser Louvre öffnet wieder © AFP

Kulturminister Franck Riester verkündete, das Tragen einer Maske werde in Zukunft bei allen Museumsbesuchen frankreichweit obligatorisch sein. Zudem müssten einige Kulturorte Reservierungssysteme einführen, um einen zu großen Besucherandrang zu vermeiden. Die Online-Reservierungen für den Louvre stünden ab Mitte Juni zur Verfügung, sagte er weiter. Das weltberühmte Museum war am 13. März wegen der Corona-Pandemie geschlossen worden.

"Obwohl es uns während der Schließung gelungen ist, die Schätze des Louvre virtuell entdeckbar zu machen, kann nichts das Gefühl ersetzen, einem Werk real zu begegnen", sagte der Direktor des Louvre, Jean-Luc Martinez. "Das ist die Daseinsberechtigung von Museen." Die für das Frühjahr geplanten Ausstellungen mit Skulpturen der italienischen Künstler Donatello und Michelangelo sowie mit Werken des deutschen Renaissance-Künstlers Albrecht Altdorfer würden im Herbst nachgeholt, teilte das Museum mit.

Auch andere Pariser Kultureinrichtungen werden in den kommenden Wochen öffnen. Das Schloss Versailles werde bereits am 6. Juni wiedereröffnen, das Musée d'Orsay mit seinen impressionistischen Meisterwerken am 23. Juni, teilte das Kulturministerium mit. Das Centre Pompidou für moderne Kunst folgt den Angaben zufolge am 1. Juli.